Konyaspor Zirvesi başlıyor!

Mevlana şehri Konya, Konyaspor için bir araya geliyor! Konya bürokrasisi, siyasiler, iş dünyası, odalar ve sivil toplum kuruluşları, Konyaspor’u içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bir araya gelecek. Peki, Konyaspor Zirvesi ne zaman?
Mevlana şehri Konya, Konyaspor için ayağa kalkıyor! Genel toplamda 1 milyar 100 milyon TL'lik borcu bulunan Anadolu Kartalı, 170 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle çıkmaza girdi. Anadolu Kartalı maddi açıdan kötü günler geçirirken; 170 milyonluk rakamı bulamaması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşılaşacak.
Konyaspor Zirvesi, 18 Kasım'da
Konya, Konyaspor Zirvesi'nde bir araya geliyor! Konya Valisi İbrahim Akın önderliğinde 18 Kasım Pazartesi günü yapılacak zirveye; Konyaspor Yönetim Kurulu'nun yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından birçok kişi katılacak. Kulüp binasında yapılması planlanan zirve saat 18.30'da başlayacak.
Konyaspor'u ne bekliyor?
An itibariyle 170 milyon TL'lik vergi borcu bulunan Konyaspor'un, bu rakamı 29 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde yeşil-beyazlıların bu sezon zorluklarla hanesine yazdırdığı 14 puandan 3'ü silinecek. Borcun ihtarı niteliğindeki bu ceza; rakamın ödenmemesi halinde farklı yaptırımlarla yeniden gündeme gelecek.
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