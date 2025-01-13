Konyasporlu futbolcular hakemi eleştirdi! “Kontrol ne yazık ki bizde değildi’’

Konyaspor futbolcuları Yusuf Erdoğan ve Guilherme Fenerbahçe maçı sonrası hakemi eleştirdi.

Konyaspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Maç sonunda Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan karşılaşmayı değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün berabere kalacağımızda üzüleceğimiz bir maçtan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yaptık. Çok şey söylemek istiyorum ama... 13. yılım Süper Lig'de. Artık futbol dışını konuşmak yoruyor. Mutsuzuz dışarıya konuşmaya. Bireysel hataları tabii ki konuşacağız ama kırılma anları aleyhimize oldu. Uğurcan'ın pozisyonu yüzde yüz kırmızı kart. Prip'in pozisyonu penaltı. Kırılma anları hep aleyhimize çalındı. Yarıştan kopmamak adına böyle basit şeylere gerek yok. Marka değerimiz adına üzücü. Marka değerini arttırmamız gerekiyorsa, eşit şekilde adalet olmalı. Üzgünüz. Seri yapmak zorundayız artık. Hakem konuşmayacağım ama artık acıyor, acı veriyor! Yapacak bir şey. Futbolumuzun böyle devam etmesini istemiyoruz. Futbolcuların konuşulduğu bir lig istiyoruz. İnşallah herkes kendisine çuvaldızı batırır."

"Bazı kararlar bize zarar veriyor''

Brezilyalı oyuncu Guilherme ise, "Bazı kararlar bize zarar veriyor. Kafamdan geçen her türlü cümleyi söylemek isterdim ama ceza almaktan çekiniyorum. Fenerbahçe'nin 2. golünde olmayan kornerden gol yedik, Louka Prip'in pozisyonu, Dzeko-Uğurcan pozisyonu… Verilmesi gereken kararlar gayet bariz. Bugün Konyaspor'un ne olduğunu gösterdik ama kontrol ne yazık ki bizde değildi” dedi.