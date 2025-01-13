GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyasporlu futbolcular hakemi eleştirdi! “Kontrol ne yazık ki bizde değildi’’

Mustafa İlker Şen
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyasporlu futbolcular hakemi eleştirdi! “Kontrol ne yazık ki bizde değildi’’
Konyaspor futbolcuları Yusuf Erdoğan ve Guilherme Fenerbahçe maçı sonrası hakemi eleştirdi.

Konyaspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Maç sonunda Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan karşılaşmayı değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün berabere kalacağımızda üzüleceğimiz bir maçtan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yaptık. Çok şey söylemek istiyorum ama... 13. yılım Süper Lig'de. Artık futbol dışını konuşmak yoruyor. Mutsuzuz dışarıya konuşmaya. Bireysel hataları tabii ki konuşacağız ama kırılma anları aleyhimize oldu. Uğurcan'ın pozisyonu yüzde yüz kırmızı kart. Prip'in pozisyonu penaltı. Kırılma anları hep aleyhimize çalındı. Yarıştan kopmamak adına böyle basit şeylere gerek yok. Marka değerimiz adına üzücü. Marka değerini arttırmamız gerekiyorsa, eşit şekilde adalet olmalı. Üzgünüz. Seri yapmak zorundayız artık. Hakem konuşmayacağım ama artık acıyor, acı veriyor! Yapacak bir şey. Futbolumuzun böyle devam etmesini istemiyoruz. Futbolcuların konuşulduğu bir lig istiyoruz. İnşallah herkes kendisine çuvaldızı batırır."

"Bazı kararlar bize zarar veriyor''

Brezilyalı oyuncu Guilherme ise, "Bazı kararlar bize zarar veriyor. Kafamdan geçen her türlü cümleyi söylemek isterdim ama ceza almaktan çekiniyorum. Fenerbahçe'nin 2. golünde olmayan kornerden gol yedik, Louka Prip'in pozisyonu, Dzeko-Uğurcan pozisyonu… Verilmesi gereken kararlar gayet bariz. Bugün Konyaspor'un ne olduğunu gösterdik ama kontrol ne yazık ki bizde değildi” dedi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER