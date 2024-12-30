Potada rota Bodrum’a döndü

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig’de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrum maçının hazırlıklarına başlıyor.
Koç Volkan Ertetik ve yardımcıları nezaretinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda toplanacak sarı-siyahlılar; günü yenileme antrenmanıyla değerlendirecek.
Taktik antrenmanlar da başlıyor
Konya Büyükşehir Belediyespor'da haftanın antrenman programı da belli oldu. 31 Aralık Salı günü toplanan sarı-siyahlılar, 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren de taktik çalışmalarına start verecek. Bodrum ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 4 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
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