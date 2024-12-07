Son düdük çaldı! Konyaspor-Antalyaspor maçı berabere bitti

Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.
Bugün Medaş Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadele 13:30'da başladı. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
Haftaya 18.puanla 10.sırada giren yeşil-beyazlılar, 17 puanla 11.sırada bulunan en yakın takipçisi olan Antalyaspor'a karşı son dakikalarda 1 puana razı geldi. Bu maçla birlikte Anadolu Kartalı 19 puanla 8.sıraya yükseldi.
Konyaspor, 15. dakikada 1-0 öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan içeriye ortasında, Adil Demirbağ ceza sahasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
KONYASPOR SON DAKİKALARDA 3 PUANDAN OLDU
İkinci yarıda ise maç dengeli giderken, 89.dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Maça denge getiren golü ise Sam Larsson kaydederken, Konyaspor son dakikalarda bu gol ile birlikte 1 puana razı geldi.
OĞULCAN ÜLGÜN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Mücadelenin 90' + 8.dakikasında sarı kart yiyen Oğulcan Ülgün ise cezalı duruma düştüğü için ÇAYKUR Rize maçında yer almayacak.
11'LER
Konyaspor: Slowik | Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme | Jevtovic | N'dao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf | Umut.
Antalyaspor: Piric | Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray | Soner, Kaluzinski, Petsusenko | Van de Streek, Larsson, Gaich.
(Mustafa İlker Şen)