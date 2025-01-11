Spor dünyası Ahmet Çalık’ı unutmadı!

Konya ve Türk spor camiası, 2022 yılında vefat eden Konyasporlu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Birçok kulüp ve sporcu; Çalık için başsağlığı mesajları yayınladı
Konya ve Türk spor camiası, Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı.
11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Çalık, vefatıyla tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Birçok kulüp ve sporcu, Çalık'ın vefatının sene-i devriyesinde merhumu dualarla andı.
Düğün hazırlıkları yapıyordu
Evlilik telaşında olan Ahmet Çalık, 2022 yılının ilk günlerinde memleketi Ankara'daydı. 11 Ocak Salı günü sabah saatlerinde direksiyon başına geçen Çalık, Elmadağ ilçesine geldiğinde kontrolü kaybederek kaza yapmıştı. Çalık bu kazada 27 yaşında hayatını kaybedirken, ardında milyonlarca yaşlı göz bırakmıştı.
Bildirimler susmadı
10 Ocak'ı 11 Ocak bağlayan gece ne telefonlar ne de tabletler sustu. Birçok kulüp ve sporcu, Ahmet Çalık'ı vefatının sene-i devriyesinde dualarla andı. Konyaspor Kulübü de duygusal klip hazırladı.
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