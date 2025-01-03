Tümosan Konyaspor’a başkan adayı var mı?

Tümosan Konyaspor, saha içinde olduğu kadar saha dışında da yoğun bir süreç geçiriyor. Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’a konuk olan yeşil-beyazlılar, bir yandan da Olağanüstü Genel Kurul sürecini geçiriyor. Peki, saha dışında bir gelişme var mı?

Tümosan Konyaspor camiasında gündem sürekli değişiyor. Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, saha dışında da Olağanüstü Genel Kurul sürecinin gerginliğini yaşıyor. Peki, bu konuda herhangi bir gelişme var mı? İşte detaylar...

Karar 30 Aralık'ta alındı

Haftalık toplantısını 30 Aralık Pazartesi günü gerçekleştiren Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, burada Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler; şehrin önde gelenlerine ve iş insanlarına çevrilmişti. Peki, Konyaspor'a başkan adayı var mı?

Ali Kaya'dan başkanlık açıklaması

Konya'nın önde gelen iş insanlarından; Çelikkayalar Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, geçtiğimiz gün açılışta konuştu.

Kaya;

"Konyaspor'da 8 yıl görev aldım. Yöneticilik yaptım. Konyaspor bu şehrin markası. 3 başkanla görev yaptım. Hizmetlerimiz oldu. 2 tane kupa aldık. Bugünlerde şehrimizin gündemi Konyaspor. Genel kurul kararı alındığını takip ediyoruz. Kamuoyunda, Ali Kaya, Ömer Atiker ve Mustafa Kavaf gibi isimler geçiyor. Ama benim adaylığım söz konusu değil. Böyle bir düşünce içine girmedim. İsmimizin geçiyor olması bizi onore ediyor. Bir Konyasporlu olarak bizi o göreve layık görenlere teşekkür ederim. Konyaspor'un bu cendereden kurtulacağına, başarılı bir yönetimin geleceğine inancım tam. Ama benim öyle bir düşüncem yok. Adaylığım söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.

Başka bir isim çıkmadı

Tümosan Konyaspor'da başkanlık koltuğu için farklı bir isim gündeme gelmedi. Yeşil-beyazlı kulüpte mevcut başkan Ömer Korkmaz maddi destek alması durumunda görevine devam edeceğinin sinyallerini verirken; bu konuda nasıl bir adım atılacağı da merak konusu oldu.