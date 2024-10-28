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Tümosan Konyaspor’da kritik toplantı! Ali Çamdalı gidiyor mu?

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Tümosan Konyaspor’da kritik toplantı! Ali Çamdalı gidiyor mu?

Taraftarlar tarafından sürekli eleştirilen ve neredeyse her maç istifaya çağrılan Teknik Drektör Ali Çamdalı hakkındaki karar bugün verilecek.

Konyaspor yönetimi saat 17.00'de toplanacak. Toplantının gündem maddelerinden birisi de Ali Çamdallı'nın geleceği olduğu öğrenildi.

Konyaspor'un başında bu sezon toplam 14 maça çıkan 40 yaşındaki teknik adam bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken 6 maçında ise mağlup oldu.

182 gündür takımın başında olan Çamdalı, Beşiktaş ve Gaziantep maçlarından da mağlubiyet ile ayrılınca tepkiler arttı.  Tümosan Konyaspor Yönetiminin taraftarın sesine kulak vermesi bekleniyor. Ancak kulübün mali durumu nedeni ile farklı bir karar da çıkabilir. Konyaspor camiası saat 17'de yapılacak bu kritik toplantıya kitlendi.

  • Gaziantep FK 3:1 Konyaspor
  • Beşiktaş JK 2:0 Konyaspor
  • Konyaspor 2:1 Eyüpspor
  • Trabzonspor 3:2 Konyaspor
  • Konyaspor 0:0 Sivasspor
  • Samsunspor 0:1 Konyaspor
  • Konyaspor 0:0 Kayserispor
  • Bodrum FK 3:1 Konyaspor
  • Konyaspor 1:2 Galatasaray
  • Kasımpaşa 2:3 Konyaspor
  • Konyaspor 1:3 Galatasaray
  • Kayserispor 2:2 Kayserispor
  • Konyaspor 3:0 Samsunspor
  • Konyaspor 0:0 Fenerbahçe

Ali Çamdalı'nın Konyaspor karnesi:

Galibiyet: 4

Beraberlik: 4

Mağlubiyat: 6

(Mustafa İlker Şen)

 

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