Tümosan Konyaspor’da Ndao rüzgârı! Hat trick yaparak galibiyeti getirdi

Sıkıntılı günler geçiren Tümosan Konyaspor Süper Lig'in 11. Haftasında evinde müthiş bir galibiyete imza attı. Yeşil Beyazlıların başarılı oyuncusu Alassane Ndao attığı 3 golle yıldızlaştı.
Kan değişimi hissedildi!
Henüz birkaç gün önce teknik direktör değişikliği yaşayan Tümosan Konyaspor Ali Çamdalı'nın yerine Recep Uçar'la anlaştı. Konyaspor'daki görevine galibiyetle başlayan Uçar taraftarı ilk maçında mutlu etti.
Ndao yıldızlaştı!
Maçın 32. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında arka direkte topla buluşan Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 biten ilk yarı sonrası ikinci devreye hızlı başlayan Tümosan Konyaspor'da Ndeo rüzgarı esti. 50. Dakikada Alassane Ndao kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 73'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Ndao hat trick yaparak takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. 90 dakika 3-2 tamamlandı.
Daha önce 1 golü vardı!
Yeşil Beyazlı forma ile ilk golünü geçen hafta Gaziantep'e karşı atan Ndao Başakşehir filelerini 3 kez sarsarak gol sayısını 4'e çıkardı.
(Mustafa İlker Şen)