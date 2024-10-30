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Tümosan Konyaspor’da Recep Uçar dönemi! Recep Uçar kimdir?

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Tümosan Konyaspor’da Recep Uçar dönemi! Recep Uçar kimdir?
Tümosan Konyaspor yeni teknik patronunu buldu! Yeşil-beyazlılar daha önce Süper Lig’de Ümraniyespor ve Kayserispor’u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Recep Uçar ile anlaşma sağladı. Peki, Uçar şehre ne zaman gelecek? Sözleşme kaç yıllık? İşte detaylar...

Tümosan Konyaspor, Ali Çamdalı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Recep Uçar'ı getirdi.  İstanbul'da bulunan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut ve Başkanvekili Halil İbrahim İnceer, 29 Ekim Salı günü Recep Uçar ile ilk görüşmesini gerçekleştirmiş; 30 Ekim Çarşamba günü ise ikinci kez Uçar ile masaya oturmuştu. Yapılan ikinci görüşmede ise taraflar prensipte anlaşma sağladı.

Recep Uçar 31 Ekim'de Konya'da

Konyaspor'un yeni teknik patronu Recep Uçar, 31 Ekim Perşembe günü şehre gelecek. Uçar kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. Öte yandan gün içinde imza töreni yapılması da bekleniyor.

Recep Uçar kimdir?

Konyaspor'un yeni teknik patronu Recep Uçar; 22 Eylül 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Başakşehir'de 7 sezon boyunca Cihat Arslan, Erol Bulut ve Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar; 1 sezon da Beşiktaş'ta yardımcılık yaptıktan sonra 2020-21 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörlük koltuğuna olmuştu. Buradaki 2. sezonunda şampiyonluk yaşayan Uçar, İstanbul ekibinin adını Süper Lig'e yazdırmıştı. Recep Uçar, 2023-24 sezonunda ise Kayserispor'un başına geçmişti. Ümraniyespor ile 1. Lig'deki ilk sezonunda 1,70, şampiyon olduğu ikinci sezonunda 1,94 ve transfer yasağı olan Kayserispor ile Süper Lig'de 0,74'lük puan ortalaması yakalamıştı. (Mustafa İlker Şen)

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