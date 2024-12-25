TÜMOSAN Konyaspor’da tempolu süreç başlıyor!

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için yeniden toplandı. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri’nde çalışan Anadolu Kartalı, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi
Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. 19 Aralık Perşembe günü yapılan antrenmanının ardından 6 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar; 26 Aralık Perşembe günü itibariyle çalışmalarına yeniden başladı. Anadolu Kartalı günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi.
Tempolu bir süreç başlıyor
Tümosan Konyaspor'da tempolu bir süreç başlıyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri'nde toplanan Anadolu Kartalı, kritik dönemin ilk antrenmanlarını gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar 17. haftayı bay geçmesi ve liglere 1 hafta ara verilmesinden dolayı 2 haftalık dinlenme fırsatı elde etti.
Mini kamp iptal edildi
Anadolu Kartalı'nda mini kamp da iptal edildi. 2 haftalık süreci planlanan mini kampla değerlendirmeyi düşünen yeşil-beyazlılar, mali zorluklar nedeniyle bu planı rafa kaldırdı. Tümosan Konyaspor; hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”