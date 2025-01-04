Tümosan Konyaspor herkesin imdadına yetişiyor

Tümosan Konyaspor, zor günde olanların imdadına yetişmeye devam ediyor. Anadolu Kartalı son olarak; deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçında Gaius Makouta'ya can suyu oldu. Kongolu oyuncu maçın 9. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken; bu sezon Süper Lig'de ki ilk golünün sevincini yaşadı.

Anadolu Kartalı ilkleri yaşatıyor

Tümosan Konyaspor, bu sezon rakiplerine ilklerini yaşatıyor. Yeşil-beyazlılar ligin 3. haftasında Bodrumspor'a konuk olurken; Ege ekibinin Süper Lig'de galibiyet aldığı ilk takım olarak tarihe geçti. Anadolu Kartalı 7. haftada ise üst üste 5 maç berabere kalan ve hiç galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'a 3-2 kaybederek bordo-mavilileri galibiyetle tanıştırmıştı. Tümosan Konyaspor, 10. haftada konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne ise 3-1 mağlup olarak Gaziantep ekibinin 7 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

(Mustafa İlker Şen)