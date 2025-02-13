Tümosan Konyaspor Samsunspor’a hazırlanıyor

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar ve yardımcıları nezaretinde Kayacık Tesisleri’nde çalışan Anadolu Kartalı, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
Kayserispor maçının ardından izne ayrılan Tümosan Konyaspor, 10 Şubat Pazartesi günü yeniden topbaşı yapmıştı.
Tempo yüksek
Anadolu Kartalı 13 Şubat Perşembe gününü taktik antrenmanla değerlendiren yeşil-beyazlılar, 14 Şubat Cuma günü de hücum varyasyonları üzerinde duracak.
Anadolu Kartalı 15 Şubat Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından da kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
Tümosan Konyaspor ile Samsunspor arasında, 16 Şubat Pazar günü Konya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
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