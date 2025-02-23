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Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “1 puan değerli’’

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar; “1 puan değerli’’

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan Sivasspor maçının ardından konuştu.

Uçar, deplasmanda aldıkları 1 puanın değerli olduğunu dile getirdi. Deneyimli teknik adam, ligdeki konumları itibarıyla maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek,

"Buradan alınabilecek bir kötü sonuç, iki takım üzerinde de negatif anlamda çok ciddi etki bırakacak bir maçtı” dedi. Yedikleri gole 5 dakika sonra karşılık vererek beraberliği yakaladıklarını aktaran Uçar, ilk yarıdaki oyunlarından memnun olmadığını ifade etti.

(Mustafa İlker Şen)

 

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