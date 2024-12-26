Tümosan Konyaspor’un fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Maç Planlama Müdürlüğü, Süper Lig’de 18 ila 22. haftanın programını açıkladı.
Tümosan Konyaspor'un Alanyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarının net tarihleri de belli oldu. İşte detaylar...
3 maç hafta içi, 2 maç hafta sonunda
Açıklanan programa göre Tümosan Konyaspor'un 3 maçı hafta içi, 2 maçı ise hafta sonu oynanacak.
Yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı 3 Ocak Cuma, 19. haftada iç sahadaki Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi, 20. haftada yine iç sahadaki Kasımpaşa maçı 19 Ocak Pazar, 21. haftada deplasmandaki Galatasaray maçı 25 Ocak Cumartesi ve 22. haftada iç sahada oynanacak Bodrumspor maçı 31 Ocak Cuma günü oynanacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”