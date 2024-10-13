Türkiye’nin rakibi İzlanda!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 4. maçında İzlanda’nın konuğu olacak. 14 Ekim Pazartesi günü Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'nın konuğu olacak.
Şu ana kadar olan süreçte çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlılar, hanesine yazdırdığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Millilerin rakibi İzlanda ise; aynı süreçte çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplamış; puan cetvelinde ise 3. sırada kendisine yer bulmuştu. İzlanda ise Türkiye; 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
Maçın hakemleri Polonya'dan
İzlanda ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşmada Polonyalı hakemler görev alacak. Zorlu maçta Damian Sylwestrzak düdük çalarken; Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Marcin Kochanek ise kritik maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
Millilerde 2 eksik var
Türkiye A Milli Futbol Takımımızda kritik İzlanda maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Karadağ maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı olan Kaan Ayhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”