Türkiye’nin rakibi İzlanda!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 4. maçında İzlanda’nın konuğu olacak. 14 Ekim Pazartesi günü Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'nın konuğu olacak.

Şu ana kadar olan süreçte çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlılar, hanesine yazdırdığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Millilerin rakibi İzlanda ise; aynı süreçte çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplamış; puan cetvelinde ise 3. sırada kendisine yer bulmuştu. İzlanda ise Türkiye; 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

Maçın hakemleri Polonya'dan

İzlanda ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşmada Polonyalı hakemler görev alacak. Zorlu maçta Damian Sylwestrzak düdük çalarken; Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Marcin Kochanek ise kritik maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Millilerde 2 eksik var

Türkiye A Milli Futbol Takımımızda kritik İzlanda maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Karadağ maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı olan Kaan Ayhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

(Mustafa İlker Şen)