“Verdiğimiz reaksiyon çok önemli”

Tümosan Konyaspor’un başarılı oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Rizespor maçının ardından Kontv’ye özel olarak konuştu.

İlk yarıda kötü bir performans sergilediklerini ifade eden İbrahimoğlu, "İlk yarı kötü bir performansımız vardı. Ama ikinci yarıya bakarsa beraberlik güzel oldu. İlk yarı kötü bir oyun oynadık. Şu ana kadar oynadığımız en kötü periyot olabilir. Ama ikinci yarı böyle bir toparlamak çok iyi geldi bize. 1 puan aldık ve bunun için mutluyuz. İlk yarıdan sonra aldığımız verdiğimiz bu reaksiyon önemli tabii” dedi.

"En iyisini yapmaya çalışıyorum”

Kendi performansıyla ilgili olarak da konuşan İbrahimoğlu, "Çok şükür daha fazla forma şansı bulmaya başladım. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah çok daha iyi olurum. Ve artık kazanmaya da başlarız. Kazanmak forma giydiği maçlarda nasip olmadı. İnşallah başka maçlara” diye konuştu.

(Mustafa İlker Şen)