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Yavru Kartallar ikinci devreye hazırlanıyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Yavru Kartallar ikinci devreye hazırlanıyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 1922 Konyaspor, sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezonun ilk devresini 15 puanla 14. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar; kalan maçlarında tırmanışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.

İlk prova Nevşehir ile 

1922 Konyaspor, devre arası çalışma dönemindeki ilk provasını kararlaştırdı. Yavru Kartallar kendisi gibi TFF 3. Lig'de yer alan Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Nevşehir Stadyumu'ndaki prova 30 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

(Mustafa İlker Şen)

 

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