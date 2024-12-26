Yavru Kartallar ikinci devreye hazırlanıyor

Sezonun ilk devresini 15 puanla 14. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar; kalan maçlarında tırmanışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, günü taktik ağırlıklı antrenmanla değerlendirdi.
İlk prova Nevşehir ile
1922 Konyaspor, devre arası çalışma dönemindeki ilk provasını kararlaştırdı. Yavru Kartallar kendisi gibi TFF 3. Lig'de yer alan Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Nevşehir Stadyumu'ndaki prova 30 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
(Mustafa İlker Şen)