Yılın Karelerine Konya damgası

Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğraflardan oluşan "Yılın Kareleri” oylaması sürüyor. 140 adet fotoğraf için oy kullanılan yarışmada Konya da yer aldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası'nda birincilik elde eden Konya takımı Selçuk Kartallar'ın final maçı anında çekilen karesi, 28 seçkin fotoğrafın bulunduğu Spor kategorisinde oylamaya sunuldu.

ROKETSAN ve Sony sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, ajansın foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 140 fotoğraf beğeniye sunuldu. "Yılın Kareleri”, Doğal Yaşam ve Çevre, Günlük Hayat, Haber ve Spor kategorilerinden oluşuyor. Doğal Yaşam'da 24, Günlük Hayat'ta 26, Haber'de 41, Spor'da ise 28 seçkin fotoğraf yer alıyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr” internet sitesinden 31 Ocak 2025 17.00'ye kadar devam edecek.

Selçuk Kartallar, yılın gözdesi

140 fotoğrafın oylandığı yarışmada Konya detayı dikkat çekti. Selçuk Kartallar Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuk Kartallar Kadın Ragbi Takımı, yarışmada yer aldı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası'nda mücadele eden ve Konya'ya birincilik getiren Kartallar'ın final maçında çekilen fotoğrafı, 28 karenin yer aldığı "Spor” kategorisinde fotoğrafseverlerin oylarını bekliyor.

Bu kare, başarının simgesi

Başarı dolu bir 2024 yılı geçirdiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Eylül Aşkın Akçay ve Takım Antrenörü Abdulkadir Çetin, "Şehrimizin ve Kartallar'ın başarısının bu kareyle bir kez daha tüm Türkiye'ye duyurulduğunu görmekteyiz. Bu durum bizleri çok memnun etti. Spor şehri Konya'mızın ve ragbi sporunun her alanda tanıtılması adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.