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Yönetim ve teknik heyet ilk görüşmesini yaptı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Yönetim ve teknik heyet ilk görüşmesini yaptı
Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu, teknik heyetle görüşmesini gerçekleştirdi.

Yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesinde yapılan ilk toplantıda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Konuyla ilgili olarak konuşan teknik direktör Recep Uçar; "Sayın başkan ve yönetim kurulu ile bir görüşmemiz oldu. Karacabey ile oynanacak Türkiye Kupası maçı sonrasında tekrar bir araya geleceğiz. Transfer zaten resmi olarak başlamadı. Ve bizim kendi ön hazırlıklarımızız var. Teknik ekibimiz olsun, scout ekibimiz olsun. Hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

"Önceliğimiz oyuncu geliştirmek”

Recep Uçar, "Daha önce de söylediğim bir şey var. Bazı şeylerin daha iyi olması için transfer yapan bir teknik adam değilim. Oyunu geliştirmek, oyuncu geliştirmek konusunda bizim her zaman önceliğimiz. Ama eksik gördüğünüz noktalara elbette 1-2 takviye yapabiliriz. Bunu yaparken de kulüp menfaatlerinde gözeterek yapacağız. Konyaspor'un bizden sonra da yaşaması ve her zaman var olması adına dikkatli olmak gerekiyor” diye konuştu.

(Mustafa İlker Şen)

 

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