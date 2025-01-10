10 Ocak 2025 Cuma günü televizyonda neler var? 10 Ocak TV yayın akışı

10 Ocak 2025 Cuma günü, televizyon ekranlarında birbirinden ilginç ve eğlenceli programlar izleyicileri bekliyor. Haftanın son iş gününde, dizi severler, film tutkunları ve yarışma programı takipçileri için çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte 10 Ocak Cuma günü televizyonlarda öne çıkan programlar..

Bugün televizyonda neler var?

ATV Yayın Akışı:

07:00 – Kahvaltı Haberleri

Sabahın erken saatlerinde gündemi öğrenmek isteyenler için haber bülteni.

09:00 – Esra Ezmeci ile Gündem

Aile içi ilişkiler, toplum meseleleri ve gündem konuları üzerine sıcak tartışmalar.

11:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sosyal meseleler ve kayıp vakalarıyla ilgili çözüm arayışları devam ediyor.

15:00 – Kardeşlerim (Yerli Dizi)

Ailenin bağlarını ve dramı konu alan bu dizi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

Eğlenceli yarışma programı, büyük ödül için mücadele eden yarışmacılarla dolu bir akşam sunuyor.

Show TV Yayın Akışı:

07:00 – Güne Merhaba

Sabahın erken saatlerinde, güncel haberler ve önemli gelişmelerle izleyiciler karşılanıyor.

09:30 – En Güzel Bölüm

Türk televizyonlarının en beğenilen dizilerinin unutulmaz bölümleri tekrar ekranlarda.

13:00 – MasterChef Türkiye

Ünlü şeflerin jüri olduğu, yemek ve yetenek yarışmalarının heyecan dolu anları devam ediyor.

19:30 – Oğlum (Yerli Dizi)

Duygusal yoğunluğu yüksek bu dram, aile bağlarını ve zorlu hayat mücadelesini ekranlara taşıyor.

22:30 – Yalancı (Yerli Dizi)

Gerilim dolu bu dizi, izleyicileri akşam saatlerinde ekran başına toplayacak.

Kanal D Yayın Akışı:

08:00 – 2. Sayfa

Magazin dünyasındaki son gelişmeleri takip etmek isteyenler için sabah programı.

10:30 – Arka Sokaklar (Yerli Dizi)

Polisiye dram severler için yeni bir bölümle heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

15:00 – Neredesin Firuze? (Türk Sineması)

Kahkaha dolu anlar, Cuma günü akşamına yaklaşırken izleyicileri güldürmeye devam edecek.

20:00 – Çocuklar Duymasın (Yerli Dizi)

Aile içindeki komik olayları ve eğlenceli karakterleriyle ünlü dizi izleyicileri güldürmeye devam ediyor.

TRT 1 Yayın Akışı:

08:30 – Hayat Gibi

Sabahın huzurlu başlangıcı için duygusal, sosyal ve kültürel içerikli program.

12:00 – Diriliş: Ertuğrul

Tarihî bir kahramanın izinden gidilen, heyecan dolu bir aksiyon dizisi.

19:00 – Akşam Haberleri

Günün en önemli haber başlıkları, detaylı analizlerle izleyicilere sunuluyor.

21:00 – Efsane (Yerli Film)

Spor dünyasının efsaneleşmiş hikayesi bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor.

Star TV Yayın Akışı:

08:00 – Sabah Kuşağı

Sabah saatlerinde gündemi öğrenmek isteyenler için güncel haberler.

11:30 – Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

Eğlenceli, kahkahalarla dolu bir sabah programı.

14:00 – Sadakatsiz (Yerli Dizi)

Aşk, ihanet ve dramın iç içe geçtiği bu dizi, izleyicileri derinden etkiliyor.

20:00 – Seversin (Yerli Dizi)

Romantik komedi severler için hafif, eğlenceli bir akşam dizisi.

TV8 Yayın Akışı:

10:00 – Doğal Seçim

Doğanın ve hayvanların olağanüstü dünyasına odaklanan belgesel.

14:00 – Kısmetse Olur

Birbirinden renkli yarışmacıların mücadele ettiği reality show.

20:00 – Survivor Türkiye

Adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacılarla, büyük bir heyecan başlıyor.

NOW TV Yayın Akışı:

08:00 – Gündem Özel

Sabah saatlerinde dünya gündemiyle ilgili özel analizler ve sıcak gelişmeler.

13:30 – Yasak Elma (Yerli Dizi)

Aşk, ihanet ve entrikalarla dolu bu dram, izleyicileri ekran başına topluyor.

19:00 – Akşam Haberleri

Bugün yaşanan önemli gelişmeleri izleyicilerle paylaşıyor.

21:00 – Bir Annenin Günahı (Yerli Dizi)

Aile ilişkilerinin ve duygusal çatışmaların derinlemesine işlendiği bu dizi, sürükleyici bir bölümle ekrana geliyor.

Sonuç olarak, 10 Ocak 2025 Cuma günü televizyon ekranları, her zevke hitap eden zengin bir program yelpazesi sunuyor.

Dizi, yarışma, film ve belgesel tutkunları için keyifli bir akşamın kapıları aralanıyor. Yüksek izlenme oranlarına sahip yapımlar ve sürükleyici yeni bölümlerle Cuma akşamı televizyon başında olmak isteyenleri bekleyen birçok seçenek bulunuyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi