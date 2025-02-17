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17 Şubat 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı! Bu Akşam Hangi Diziler Var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV

Televizyon izleyicileri, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanacak programları merakla araştırıyor. Hangi kanalda hangi dizi ve programların ekrana geleceği, özellikle popüler yapımları takip edenler tarafından ilgiyle inceleniyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV’de izleyicileri hangi yapımlar bekliyor? Öne çıkan yapımlar arasında TV8’de Survivor 2025’in yeni bölümü yer alıyor. Ayrıca sevilen diziler, filmler ve eğlence programları da ekranlarda olacak. İşte, güncellenmiş TV yayın akışı listesi ve detaylar...

17 Şubat 2025 TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Diziler ve Programlar Ekranda?

Televizyon izleyicileri, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanacak programları merak ediyor. Kanalların güncellenmiş yayın akışı ile birlikte sevilen diziler, eğlence programları ve yarışmalar izleyiciyle buluşacak. Bugün Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Başka Bir Gün dizileri ekranlarda olacak. TV8'de ise Survivor All Star – Gönüllüler yeni bölümüyle yarışma tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Peki, diğer kanallarda neler var? İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı ve detaylı TV rehberi…

17 Şubat 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı Güncellendi: Bugün Hangi Programlar Var?

Televizyon izleyicileri için güncellenen yayın akışı belli oldu. Bugün Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT 1 ve TV8'de birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. İşte, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü kanalların detaylı yayın akışı:

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Uzak Şehir
  • 00:15 Annem Ankara

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Deha
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Bahar
  • 02:00 Deha

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Güne Başlarken
  • 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Kiralık Aşk
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Kral Kaybederse
  • 22:00 Kral Kaybederse
  • 00:30 Kral Kaybederse

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Bir Gece Masalı
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Başka Bir Gün
  • 22:45 Kardelenler
  • 01:45 Bir Gece Masalı

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:55 Benim Güzel Ailem
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:00 Masumlar Apartmanı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 00:15 Yerli Dizi

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Gel Konuşalım
  • 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
  • 13:15 Survivor Panorama
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
  • 00:15 Survivor Ekstra / Canlı

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI 

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Kızıl Goncalar
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Kızıl Goncalar
  • 00:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
  • 02:15 Adım Farah
  • 03:30 Her Yerde Sen
  • 05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
  • 06:00 Şahane Hayatım

Kaynak: Haber Merkezi

  • #17 şubat 2025 yayın akışı

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