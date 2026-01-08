GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,12
EURO
50,23
STERLİN
58,09
GRAM
6.372,67
ÇEYREK
10.475,38
YARIM ALTIN
20.848,00
CUMHURİYET ALTINI
41.564,50
YAŞAM Haberleri

1966 yapımı “Düğün Gecesi“ adlı filmde Türkan Şoray’la başrolleri paylaşan Zeki Müren hangisini söyler? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

1966 yapımı “Düğün Gecesi“ adlı filmde Türkan Şoray’la başrolleri paylaşan Zeki Müren hangisini söyler? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türk sinemasının ve müziğinin iki dev ismini bir araya getiren bu siyah-beyaz klasik, hem romantik hikayesiyle hem de Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınmıştır.

1966 yapımı "Düğün Gecesi" adlı filmde Türkan Şoray'la başrolleri paylaşan Zeki Müren hangisini söyler?

Doğru Cevap: Durdurun Uçağı İniyoruz

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER