2014 FIFA Dünya Kupası maçında Luis Suarez rakibine hangisini yapmıştır? Çifte Milyon sorusu

Dünya futbol tarihinin en şaşırtıcı ve en çok tartışılan anlarından biri, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yaşanmıştır. Uruguaylı yıldız forvet Luis Suarez, kariyeri boyunca sergilediği hırslı futbolun yanı sıra disiplin sorunlarıyla da gündeme gelmiş ve bu maçta yaptığı hareketle tüm dünyayı şoke etmiştir.

2014 FIFA Dünya Kupası maçında Luis Suarez rakibine hangisini yapmıştır?

Uruguay ile İtalya arasında oynanan grup maçının 79. dakikasında Luis Suarez, İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi omzundan ısırmıştır. Maçın hakemi o anda olayı görmediği için Suarez'e kart göstermemiştir; ancak maçtan sonra televizyon görüntülerini inceleyen FIFA, Suarez'e 9 milli maç ve 4 ay boyunca tüm futbol faaliyetlerinden men cezası vermiştir. Bu olay, Suarez'in kariyerindeki üçüncü "ısırma" vakası olarak kayıtlara geçmiş ve Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz skandallarından biri haline gelmiştir.

Cevap: Isırmıştır

Kaynak: Haber Merkezi