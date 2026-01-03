Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermek, kulüplerin yetiştirme gücünü gösteren önemli bir başarıdır. Türkiye'de de bazı kulüpler, uluslararası arenada ülkemizi temsil eden en çok olimpiyat sporcusunu yetiştirmiştir.

Olimpiyatlar için ülkemiz adına en çok sporcu gönderen kulüp hangisidir?

Cevap: Fenerbahçe Spor Kulübü

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Türkiye adına en çok sporcu gönderen kulüp olarak Fenerbahçe Spor Kulübü öne çıkmıştır. Gençlik ve Spor Bakanı'nın açıklamasına göre Paris 2024'te Türkiye'ye kota kazandıran toplam 102 sporcunun 27'si Fenerbahçe'li sporculardır ve kulüp bu alanda ilk sıradadır.

