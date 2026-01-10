2024 TÜİK verilerine göre hane halkı bütçesinden en fazla pay hangisine ayrılmıştır? Çifte Milyon sorusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Hanehalkı Bütçe Araştırması, Türkiye'deki ailelerin gelirlerini nerelere harcadığını ve tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiğini ortaya koyan en önemli veridir. 2024 yılı sonuçları, özellikle ekonomik değişimlerin barınma maliyetleri üzerindeki etkisini net bir şekilde göstermiştir.

2024 TÜİK verilerine göre hane halkı bütçesinden en fazla pay hangisine ayrılmıştır?

TÜİK'in Haziran 2025'te (2024 yılı verileri olarak) açıkladığı sonuçlara göre, hanehalkı bütçesinden en fazla pay %26,0 ile konut ve kira harcamalarına ayrılmıştır. Bu oran bir önceki yıla göre artış göstererek barınma maliyetlerinin bütçedeki ağırlığını koruduğunu kanıtlamıştır. Konut ve kira harcamalarını sırasıyla %21,6 ile ulaştırma ve %18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etmektedir. Veriler ayrıca düşük gelirli hanelerin bütçelerinin üçte birinden fazlasını (%33,2) sadece kira ve konut giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ortaya koymuştur.

