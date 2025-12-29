Ağrı TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Ağrı kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ’nin kura takviminin ilk etabını duyurmasıyla birlikte Ağrı’da yapılacak kura çekiminin tarihi de belli oldu. Bu hafta Adıyaman’da başlayan kura süreci, ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İlk aşamanın tamamlanmasının ardından ise TOKİ, yeni bir takvim açıklayarak süreci sürdürecek. Peki, Ağrı TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kura çekimlerine ilişkin takvimi kamuoyuna açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Ağrı TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Ağrı'daki konutlar için kura hangi gün çekilecek? İşte yayımlanan takvim çerçevesinde öne çıkan bilgiler…
Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, burada yaptığı açıklamada, kura çekimlerini deprem önceliği nedeniyle ilk olarak Adıyaman'da başlattıklarını söyledi.
AĞRI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adıyaman'da başlayan kura heyecanı, önümüzdeki günlerde diğer illerde de devam edecek. Belirlenen takvime göre Ağrı kura çekim tarihi şöyle:
Takvime göre Ağrı kura çekimi 6 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”