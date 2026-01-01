Akrofobiden muzdarip olan biri hangi ünlü yapının en üst noktasındayken muhtemelen daha fazla korkacaktır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Akrofobi, yükseklik korkusu olarak bilinir ve yüksek noktalarda bulunan kişilerde yoğun kaygı ve korku duygusu yaratabilir. Bu nedenle, ünlü yapılar akrofobiye sahip kişiler için özellikle zorludur.

Akrofobiden muzdarip olan biri hangi ünlü yapının en üst noktasındayken muhtemelen daha fazla korkacaktır?

Cevap: Eyfel Kulesi

Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi, 300 metreye yaklaşan yüksekliğiyle akrofobiye sahip kişilerin en çok korkacağı yerlerden biridir. Ziyaretçiler, kuleye çıktıklarında özellikle açık platformlarda yoğun korku yaşayabilirler.

