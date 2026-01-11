Albert Einstein’ın, Japonya’da bir garsona bahşiş yerine verdiği not yazılı kağıtlar, açık artırmada ne kadara satılmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Dünya bilim tarihinin en zeki isimlerinden Albert Einstein'ın bir asır önce kaleme aldığı "mutluluk formülleri", günümüzde dudak uçuklatan bir bedelle el değiştirerek fizik yasaları kadar popüler bir haber haline geldi.

Albert Einstein'ın, Japonya'da bir garsona bahşiş yerine verdiği not yazılı kağıtlar, açık artırmada ne kadara satılmıştır?

1922 yılında Nobel Ödülü aldığını yeni öğrendiği Japonya seyahati sırasında Einstein, kaldığı otelde kendisine hizmet eden bir kuryeye (bazı kaynaklarda garson olarak geçer) nakit bahşiş yerine iki kısa not bırakmıştır. Bu tarihi notlardan "Sakin ve mütevazı bir yaşam, başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir" yazılı olanı tek başına 1,56 milyon dolara alıcı bulmuştur. Diğer kısa notla birlikte toplam meblağ yaklaşık 1,8 milyon dolara ulaşarak müzayede beklentilerinin çok üzerine çıkmıştır.

Cevap: 1,5 milyon dolar

Kaynak: Haber Merkezi