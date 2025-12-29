Batman TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Batman kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura takviminin ilk etabının paylaşılmasıyla birlikte Batman TOKİ kura çekimi tarihi de belli oldu. Bu hafta Adıyaman ile başlayan kura çekimi ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Ardından TOKİ’nin duyuracağı takvimle birlikte süreç devam edecek. Peki, Batman TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekim takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Batman TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte açıklanan takvim doğrultusunda merak edilen detaylar… 2 MİLYON VATANDAŞA YUVA OLACAK TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut ürettiklerini dile getirdi. Yüzyılın Konut Projesi'nin yaklaşık 2 milyon vatandaşa yuva olacağını hatırlatan Sungur, "Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır." dedi. BATMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Adıyaman'da başlayan kura heyecanı, önümüzdeki günlerde diğer illerde de devam edecek. Belirlenen takvime göre Bataman kura çekim tarihi şöyle: Takvime göre Mardin kura çekimi 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kaynak: Haber Merkezi

