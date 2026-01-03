GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Bir tiyatro oyununda ’’Sen de mi Brütüs’’ cümlesini hangi karakter söyler? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Bir tiyatro oyununda ’’Sen de mi Brütüs’’ cümlesini hangi karakter söyler? Çifte Milyon sorusu

Bir tiyatro oyununda "Sen de mi Brütüs?” cümlesini hangi karakter söyler?

Dünya tiyatro tarihinin en bilinen repliklerinden biri olan "Sen de mi Brütüs?” ifadesi, William Shakespeare'in Julius Caesar adlı oyununda geçmektedir.

Bu söz, Roma İmparatoru Jül Sezar (Julius Caesar) tarafından söylenir. Sezar, senatoda uğradığı suikast sırasında saldırganlar arasında en güvendiği kişilerden biri olan Brütüs'ü gördüğünde bu cümleyi dile getirir. Replik, ihanetin simgesi hâline gelmiş ve yüzyıllardır edebiyat ile tiyatroda önemli bir yer edinmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

