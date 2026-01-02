Bournemouth - Arsenal Maçının Muhtemel 11’i! Bournemouth İlk 11! Arsenal İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Bournemouth vs Arsenal Maçı Hangi Kanalda?
İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında lider Arsenal, şampiyonluk yolundaki kritik virajlardan birini dönmek için Bournemouth deplasmanına çıkıyor. 2026 yılına liderlik koltuğunda giren Mikel Arteta’nın öğrencileri, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. Yeni yıla zirvede giren Topçular, galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken; ev sahibi Bournemouth, sahasında güçlü rakibinden puan alarak orta sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Ne Zaman
Mücadele, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 20:30'da başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu heyecan dolu Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca dijital platform üzerinden beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilir.
Hakem
Zorlu randevuyu İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Yer
Karşılaşma, Bournemouth'un ev sahipliğinde Vitality Stadium'da oynanacaktır.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması beklenmektedir:
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”