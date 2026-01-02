GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bournemouth - Arsenal Maçının Muhtemel 11’i! Bournemouth İlk 11! Arsenal İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Bournemouth vs Arsenal Maçı Hangi Kanalda?

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında lider Arsenal, şampiyonluk yolundaki kritik virajlardan birini dönmek için Bournemouth deplasmanına çıkıyor. 2026 yılına liderlik koltuğunda giren Mikel Arteta’nın öğrencileri, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. Yeni yıla zirvede giren Topçular, galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken; ev sahibi Bournemouth, sahasında güçlü rakibinden puan alarak orta sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ne Zaman

Mücadele, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 20:30'da başlayacaktır.

Hangi Kanal

Bu heyecan dolu Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca dijital platform üzerinden beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilir.

Hakem

Zorlu randevuyu İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Yer
Karşılaşma, Bournemouth'un ev sahipliğinde Vitality Stadium'da oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler

Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması beklenmektedir:

Bournemouth Muhtemel 11'i:
Kaleci: Kepa Arrizabalaga

Savunma: Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez

Orta Saha: Cook, Christie, Tavernier, Kluivert, Semenyo

Forvet: Evanilson

Arsenal Muhtemel 11'i:
Kaleci: David Raya

Savunma: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

Orta Saha: Declan Rice, Thomas Partey, Mikel Merino

Hücum: Raheem Sterling, Leandro Trossard, Kai Havertz

Kaynak: Haber Merkezi

