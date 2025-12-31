Bugün (31 Aralık) Eczaneler Açık mı, Tatil mi? 1 Ocak Perşembe Eczaneler Çalışıyor mu? Yılbaşı Nöbetçi Eczane Sorgulama Ekranı

31 Aralık (yılbaşı arifesi) ve 1 Ocak (yeni yıl günü) eczane çalışma durumu yurttaşların sağlık ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. İşte güncel bilgiler:

Bugün (31 Aralık) Eczaneler Açık mı?

31 Aralık yılbaşı arifesi resmi tatil sayılmadığı için eczaneler genel olarak normal çalışma saatlerinde hizmet verir. Bir çok eczane sabah ~09:00 – akşam ~19:00 arası açıktır, ancak şehir ve bölgeye göre saatler değişebilir. Gün içinde nöbetçi eczane sistemi devreye girmez çünkü rutin saatlerde çalışan eczaneler açıktır.

1 Ocak Perşembe Eczaneler Çalışıyor mu?

1 Ocak resmi yılbaşı tatilidir, bu nedenle çoğu eczane kapanır ve normal hizmet vermez. Ancak nöbetçi eczaneler tatil boyunca açık olur ve acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamaya devam eder.

Yılbaşı Nöbetçi Eczane Sorgulama Ekranı / Nasıl Öğrenilir?

Nöbetçi eczane bilgilerini öğrenmek için:

İl Eczacı Odası'nın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden il/ilçe seçerek nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı e-Nöbetçi Eczane hizmeti veya bazı belediyelerin duyurularıyla nöbetçi eczane listesi takip edilebilir.

Bulunduğunuz yerdeki eczanenin vitrinindeki "Nöbetçi Eczane” ilan panosunu kontrol ederek de en yakın açık eczaneyi görebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi