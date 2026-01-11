Candan Erçetin, Galatasaray Lisesi’nde hangi alanda öğretmenlik yapmıştır? Beyaz’la Joker 5 bin tl’lik soru

Türk müziğinin en köklü isimlerinden biri olan Candan Erçetin, sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci yönüyle de tanınan bir isimdir.
Candan Erçetin, Galatasaray Lisesi'nde hangi alanda öğretmenlik yapmıştır?
Candan Erçetin, mezunu da olduğu Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapmıştır. Sanatçı, profesyonel müzik kariyerine başlamadan önce ve kariyerinin ilk yıllarında bu okulda öğretmenlik yaparak öğrencilerine müzik eğitimi vermiştir. Ayrıca sanatçının, 2009 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi bünyesinde diksiyon dersleri verdiği de bilinmektedir.
Cevap: Müzik Öğretmenliği
