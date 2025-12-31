Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi’ne göre bir gemi tornistan edeceğini, yani geri gideceğini, nasıl ve kaç düdük çalarak haber verir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Denizde seyir güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi, gemilerin manevralarını diğer denizcilere sesli işaretlerle bildirmesini zorunlu kılar.
Denizde Çatışmayı Önleme Sözleşmesi'ne göre bir gemi tornistan edeceğini, yani geri gideceğini, nasıl ve kaç düdük çalarak haber verir?
Üç kısa düdük çalarak
Sözleşmeye göre bir gemi tornistan yaptığını veya geri manevra uyguladığını bildirmek için art arda üç kısa düdük sesi verir. Bu işaret, geminin pervanelerinin geriye çalıştığını ve geri hareket edeceğini ifade eder.
Kaynak: Haber Merkezi