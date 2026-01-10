Duvar saatimizde yelkovan 4’ü, akrep 3’ü gösteriyorsa saat kaçtır? Çifte Milyon sorusu

Analog saatler, zamanı görsel bir açı ve konumlandırma üzerinden okumamızı sağlayan klasik araçlardır. Akrebin ve yelkovanın kadran üzerindeki her bir rakama işaret etmesi, günün hangi vaktinde olduğumuzu belirleyen standart bir matematiksel kurala dayanır.

Duvar saatimizde yelkovan 4'ü, akrep 3'ü gösteriyorsa saat kaçtır?

Saat kadranında akrep saati, yelkovan ise dakikayı temsil eder. Akrebin 3'ü göstermesi saatin 3 olduğunu; yelkovanın 4'ü göstermesi ise geçen dakikayı ifade eder. Yelkovan üzerindeki her bir rakam 5 dakikaya karşılık geldiği için (4 x 5), 4 rakamı 20 geçiyor anlamına gelir. Bu durumda saat öğleden önce ise 03:20, öğleden sonra ise 15:20'dir.

Cevap: 03:20 (veya 15:20)

Kaynak: Haber Merkezi