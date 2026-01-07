e-YDS Başvuruları Başladı mı? e-YDS 2026/1 başvurusu nasıl yapılır? e-YDS sınavı ne zaman yapılacak? e-YDS ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ

Yabancı dil tazminatı veya lisansüstü eğitim için dil puanı almak isteyen adayların beklediği e-YDS 2026/1 süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yılın ilk elektronik dil sınavı için başvuruların erişime açıldığını duyurdu.

e-YDS 2026/1 Başvurusu Nasıl Yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sınav başvurularını 15 Ocak 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemesi, ÖSYM'nin resmi ödeme sistemi olan "sanalpos.osym.gov.tr" adresi üzerinden kolayca yapılabilecek.

e-YDS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

e-YDS 2026/1 Sınavı Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

2026 yılının ilk e-YDS oturumu (İngilizce), 24 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan tam donanımlı e-Sınav uygulama binalarında gerçekleştirilecek.

Sınav Kontenjanlarına Dikkat!

Elektronik sınavlar, uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olduğu için kontenjanlar dahilinde aday kabul edilmektedir. Bu nedenle sınava girmek isteyen adayların, başvuru süresi içinde işlemlerini hızlıca tamamlamaları önem arz ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi