Eintracht Frankfurt - Dortmund Maçının Muhtemel 11’i! Eintracht Frankfurt İlk 11! Dortmund İlk 11! Eintracht Frankfurt vs Dortmund Maçı Hangi Kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren dev bir mücadele oynanıyor. Lider Bayern Münih'in 9 puan gerisinde 32 puanla 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, 25 puanla 7. sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Üç haftalık kış arasından dönen her iki takım da yeni yıla galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Ne Zaman
Karşılaşma, 9 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) saat 22:30'da başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu kritik randevu Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Mücadeleyi Alman hakem Daniel Schlager yönetecektir.
Yer
Maç, Frankfurt'un ev sahipliğinde Deutsche Bank Park'ta oynanacaktır.
Muhtemel İlk 11'ler
Eintracht Frankfurt Muhtemel 11'i (3-4-2-1 Dizilişi)
Kaleci: Kauã (40)
Savunma: A. Theate (3), R. Koch (4), N. Collins (34)
Orta Saha: N. Brown (21), M. Dahoud (18), H. Larsson (16), R. Kristensen (13)
Hücum Arkası: M. Götze (27), R. Doan (20)
Forvet: O. Marmoush (7 - Görseldeki 7 numara A. Knauff olarak görünse de Frankfurt'un kilit ismi Marmoush'tur; görselde santrfor olarak S. Guirassy-9 yer almaktadır).
Dortmund Muhtemel 11'i (3-4-2-1 Dizilişi)
Kaleci: A. Meyer (33)
Savunma: J. Ryerson (26), W. Anton (3), N. Schlotterbeck (4)
Orta Saha: K. Adeyemi (27), M. Sabitzer (20), E. Can (23), D. Svensson (24)
Hücum Arkası: J. Brandt (10), F. Nmecha (8)
Forvet: S. Guirassy (9)
Kaynak: Haber Merkezi