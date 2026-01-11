Endonezya’da yaşanan sel felaketi sonrasında, ağır iş makinelerinin giremediği yerlere giren hayvan hangisidir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Endonezya'nın özellikle Sumatra adasındaki Aceh bölgesinde yaşanan büyük sel felaketlerinden sonra, ağır iş makinelerinin çamura saplandığı veya dar sokaklar nedeniyle giremediği yerlerde filler (Sumatra filleri) yardıma çağrılmıştır.
Bu özel durumun detayları şöyledir:
-
Güç ve Erişilebilirlik: Eğitimli filler, sel sularının sürüklediği devasa ağaç kütüklerini çekebilecek güce sahiptir. İş makinelerinin giremediği dar yollarda, engebeli arazilerde ve derin çamur tabakalarında hareket edebilme yetenekleri sayesinde arama kurtarma ve temizlik çalışmalarında kritik bir rol oynarlar.
-
Tarihsel Rol: Bu filler sadece son yıllardaki sellerde değil, 2004 yılındaki büyük Hint Okyanusu Tsunami felaketinde de benzer şekilde görev yapmışlardır. O dönemde de enkazların kaldırılmasında ve insani yardımın ulaşamadığı bölgelere taşınmasında büyük fayda sağlamışlardır.
-
Özel Ekip: Özellikle Saree Fil Eğitim Merkezi'nden getirilen Abu, Ajis, Midok ve Noni gibi isimlerle tanınan deneyimli filler, bu tür insani yardım operasyonlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Cevap: Fil (Sumatra Fili)
Kaynak: Haber Merkezi