Etiyopya takvimine göre 1 yıl kaç ay sürer? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Etiyopya takvimi (Ge'ez takvimi), dünya genelinde kullanılan Miladi takvimden hem yıl sayısı hem de ay düzeni bakımından oldukça farklıdır. Bu takvimin en dikkat çekici özelliği, ayların bölümlenme biçimidir.
Etiyopya takvimine göre, 1 yıl kaç ay sürer?
Etiyopya takviminde bir yıl 13 aydan oluşur. Bu sistem şu şekilde işler:
-
12 Ana Ay: İlk 12 ayın her biri istisnasız 30 gün sürer.
-
13. Ay (Pagume): Yılın sonunda yer alan bu son ay, "artık ay" olarak kabul edilir. Normal yıllarda 5 gün, artık yıllarda ise 6 gün sürer.
Etiyopya'nın turizm sloganlarından biri olan "13 Months of Sunshine" (13 Ay Güneş Işığı) ifadesi de bu benzersiz takvim yapısından gelmektedir. Ayrıca bu takvim Miladi takvimin yaklaşık 7 yıl 8 ay gerisinden gelmektedir; yani biz 2026 yılındayken Etiyopya hala 2018 yılını yaşamaktadır.
Cevap: 13 Ay
Kaynak: Haber Merkezi