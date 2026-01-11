GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

FIFA’nın 1966 Dünya Kupası’ndan itibaren tutmaya başladığı faul istatistiklerin göre, Dünya Kupası tarihinde en çok faule maruz kalan futbolcu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

FIFA'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 1966 yılından bu yana, Dünya Kupası sahalarında rakiplerini en çok çaresiz bırakan ve bu nedenle en çok faule maruz kalan isim, Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'dır.

Maradona'nın bu alandaki liderliği sadece toplam sayı ile değil, tek bir maçta maruz kaldığı müdahalelerle de kırılması güç bir rekordur:

  • Toplam Faul: Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda (1982, 1986, 1990, 1994) toplam 152 kez faulle durdurulmuştur. Bu rakam, onu tarihin en çok faule maruz kalan oyuncusu yapmaktadır.

  • Tek Maç Rekoru: 1982 Dünya Kupası'ndaki İtalya-Arjantin maçında, İtalyan savunmacı Claudio Gentile ve arkadaşları tarafından tam 23 kez faule maruz kalmıştır. Bu, bir Dünya Kupası maçında tek bir oyuncuya yapılan en fazla faul sayısı olarak tarihe geçmiştir.

  • Takipçileri: Listede Maradona'yı Lionel Messi (65+ faul) ve Brezilyalı Jairzinho gibi isimler takip etse de, aradaki fark oldukça fazladır. Modern futbolda hakemlerin yıldız oyuncuları daha sıkı koruması ve kart kurallarının sertleşmesi, Maradona'nın 152 faullük rekorunun uzun süre kırılamayacağını göstermektedir.

Cevap: Diego Armando Maradona

Kaynak: Haber Merkezi

