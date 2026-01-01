Gastronomi platformu Taste Atlas’ın 2025’te hazırladığı “Dünyanın En İyi Tatlıları“ listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon tl’lik soru

Gastronomi platformu TasteAtlas, her yıl dünya mutfağındaki tatlıları kullanıcı oyları ve değerlendirmeleriyle sıralayan kapsamlı listeler yayımlıyor. 2025 yılı için hazırlanan "Dünyanın En İyi Tatlıları” listesinde birinci sırayı alan tatlı da belli oldu.

Gastronomi platformu Taste Atlas'ın 2025'te hazırladığı "Dünyanın En İyi Tatlıları” listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir?

Cevap: Antakya künefesi

2025'te TasteAtlas'ın dünya genelindeki binlerce tatlıyı değerlendirdiği listede Antakya künefesi birinci sırada yer aldı. Bu tatlı, Türkiye'nin Hatay iline özgü geleneksel bir künefe çeşididir ve yüksek puanlarla "dünyanın en iyi tatlısı” seçildi.

