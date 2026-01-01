GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,15
EURO
50,74
STERLİN
58,27
GRAM
6.213,07
ÇEYREK
10.203,87
YARIM ALTIN
20.308,63
CUMHURİYET ALTINI
40.489,05
YAŞAM Haberleri

Gastronomi platformu Taste Atlas’ın 2025’te hazırladığı “Dünyanın En İyi Tatlıları“ listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Gastronomi platformu Taste Atlas’ın 2025’te hazırladığı “Dünyanın En İyi Tatlıları“ listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon tl’lik soru

Gastronomi platformu TasteAtlas, her yıl dünya mutfağındaki tatlıları kullanıcı oyları ve değerlendirmeleriyle sıralayan kapsamlı listeler yayımlıyor. 2025 yılı için hazırlanan "Dünyanın En İyi Tatlıları” listesinde birinci sırayı alan tatlı da belli oldu.

Gastronomi platformu Taste Atlas'ın 2025'te hazırladığı "Dünyanın En İyi Tatlıları” listesinin birincisi, listede yer alan bu tatlılardan hangisidir?

Cevap: Antakya künefesi

2025'te TasteAtlas'ın dünya genelindeki binlerce tatlıyı değerlendirdiği listede Antakya künefesi birinci sırada yer aldı. Bu tatlı, Türkiye'nin Hatay iline özgü geleneksel bir künefe çeşididir ve yüksek puanlarla "dünyanın en iyi tatlısı” seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER