Gökben Duman kimdir? YouTuber Gökben Duman’a ne oldu?

Sosyal medyada müstehcenliği ile gözaltına alınan Gökben Duman’ın kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Gökben Duman’ın Discord üzerinde yapılan canlı yayınlardaki sapkın davranışları sosyal medyada gündem olmuştu. 15 yaşında olduğu iddia edilen bir kızı taciz ettiği anların videosunun paylaşılması üzerine Gökben Duman ekipler tarafından gözaltına alındı. Gökben Duman’ın kim olduğu merak edilirken YouTuber Gökben Duman tutuklandı mı? soruları sorulmaya başlandı.

Discord platformunda yaşanan sanal zorbalık sur vahşetinin ardından yeniden gündeme geldi. Sanal dünyanın karanlık tarafından tehdit, şantaj ve tacizlere varan yayınlar ortaya çıktı. Discord platformu da gelen şikayetler nedeniyle kapatıldı. İstanbul Fatih'de iki genç kızı vahşice katlettikten sonra kendi yaşamına da son veren Semih Çelik'in övüldüğü, cinayetlerin normal gösterildiği ve küçük kızların taciz edildiği platformlar tek tek kapatılırken 400 binden fazla abonesi olan YouTuber Gökben Duman'ın Discord platformundaki iğrenç videoları ortaya çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.'nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kızlara karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi. Gelen şikayetlerle birlikte Gökben D. hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da Gökben D. hakkında tutuklanması için kampanya başlatılırken, canlı yayınladığı anlardan videolar paylaşıldı. Videoların birinde şehit oğlu olduğunu anlatan bir çocuğa hareket ettiği görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

ÖZÜR YAZISI YAYINLAMIŞ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Gökben D.'nin gözaltına alınmadan önce hakkındaki iddialara cevap verip özür dilediği ortaya çıktı. Gökben D., sosyal medya platformlarında paylaştığı özür yazısında, "Öncelikle gördüğünüz görüntüler için hepinizden özür diliyorum. Biliyorum bu hareketleri yapmam yanlış olabilir fakat ben bir insanım ve YouTuber'ım diye her yaptığım hareketimden yargılanmamalıyım. Tabi ki YouTube da sergilediğim davranışlarım normal hayatımda sergilemiyorum. Ben YouTube da farklı Discord da farkı bir kişiliğim. ‘Babası şehit olan çocuk' konusunda kendisi de benim gibi Discord'da yayın açıp troll yapan birisi ve aylar sonra denk geldiğimizde aslında olayların tamamen şakadan ibaret olduğunu kanıtlayan bir video kaydı bulunuyor. İnanmayanlar için sunu eklemek istiyorum videoda ilk babasının şehit olduğunu söylediğinde ben ses kalabalığından duyamıyorum ve ikinci net söylediğinde çocuğa herhangi bir kötü laf söylemiyorum ve hiçbir şekilde gülmüyorum fark ettiyseniz” diye yazdı.

GÖKBEN DUMAN KİMDİR?

YouTuber Gökben Duman'ın Discord platformundaki iğrenç videoları ortaya çıkmıştı. Sosyal medaya hızla yayılan videolar tepkilere neden olmuştu.

Gökben Duman Türkiye'de tanınan bir YouTuber olarak biliniyor. YouTube hesabında 400 bin takipçisi bulunan Gökben Duman'ın internette taciz görüntüleri çok konuşulmuştu.

Gökben Duman sosyal medyada yayılan videosunda kendini, "Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum" diyerek savunmuştu.

Polisler Gökben Duman'ı gözaltına aldı.

Polisler Gökben sanal zorbalık, tehdit ve taciz iddiaları ile gündeme gelmişti.

15-16 yaşlarındaki kız çocuğuna karşı iğrençler hareketlerde bulunan Gökben Duman sosyal medya hesabından kendisini savundu.

Duman açıklamasında "Pedofili olarak suçlandığım kayıt diğer omegle videolanmda birden fazla kişi bulunurken bu videomda sadece bir kişinin bulunmasının sebebi videonun tamamen kurgu olmasıdır. Ekran kaydı tamamen bana aittir flood olara bıraktığım görselden yer imlerine masaüstü başlangıç çubuğun bakarak kayıdın 3 yıl öncesine ait olmasına rağmen hala benzediğini gorebilirsiniz.. Bu olaylar çok eski olduğu için ham kayıtları sildim ve bu kadar sorun yaratacağını bilmiyordum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi