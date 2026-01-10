Gönül Dağı 200 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Gönül Dağı 200 Neden Yok? Gönül Dağı 200 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? TRT Yayın Akışı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam (Cumartesi) yeni bölümüyle (200. bölüm) izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Gönül Dağı Yeni Bölüm Canlı Nereden İzlenir?
Gönül Dağı'nın yeni bölümünü canlı ve kesintisiz olarak izleyebileceğiniz ana kaynaklar şunlardır:
Canlı Yayın:
Bu akşam saat 20.00'de TRT 1 televizyon kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Dijital Platform:
TRT 1 resmi web sitesi veya Tabii İzle uygulaması üzerinden de yayın saatinde canlı olarak takip edebilirsiniz.
Son Bölümde Yaşanan Önemli Gelişmeler (199. Bölüm)
Kaya Ailesi, Taner'in durumu için endişelenir. Aileyi büyük bir karar beklemektedir. Taner'in tedavisi için hastaneye gitme durumu gündeme gelir. Veysel, amcaoğlunun hastaneye gitmesini önlemek için ne yapacaktır?
Taner, tedavi sürecinde Kafkas Amca adında yaşlı bir mucitle karşılaşır. Kafkas Amca, Taner'e bir emanet bırakır. Taner, emaneti bulabilecek midir?
Selma, Taner hastanedeyken aile için güçlü durmaya çalışır. Ali, babasının yokluğunda ne yapacaktır?
Hüseyin, Kadir ve Selami bozkırda altın bulurlar. Üçlüyü altınlarla nasıl bir macera beklemektedir?
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...
TRT 1 Yayın Akışı
"Gönül Dağı (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu akşam yayınlanacaktır:
Gönül Dağı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
|Saat
|Program
|17:50
|Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
|19:00
|Ana Haber
|20:00
|Gönül Dağı
|00:15
|
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
