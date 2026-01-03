Güller ve Günahlar 13 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar 13 Neden Yok? Güller ve Günahlar 13 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 03 Ocak 2026 Cumartesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın takipçilerine üzücü haber: Güller ve Günahlar bu akşam (3 Ocak 2026) yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Yılbaşı tatili ve kanalın yayın akışı düzenlemeleri nedeniyle dizinin 13. bölümü bir hafta süreyle ertelendi.

Güller ve Günahlar 13. Bölüm Nereden İzlenir?



Diziyi canlı olarak veya yayınlandıktan hemen sonra tek parça izlemek isteyenler için seçenekler şunlardır:

Kanal D Canlı Yayın: Diziyi bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan Kanal D üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Resmi Dijital Platform: Dizinin tüm bölümlerine ve yeni bölümün tekrarına Kanal D resmi web sitesi üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle ulaşabilirsiniz: TIKLA

Son Bölümde Neler Yaşandı?



Dizinin geçen haftaki bölümünde tansiyon oldukça yükselmişti:

27 Aralık Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 12. bölümünde Serhat, otele gelen kaçakçı tarafından rehin alınanlar arasındadır ve Serhat'ın hayatı büyük tehlikededir.

Zeynep ve Serhat'ın evliliği başta Arif olmak üzere Candan ailesini hayal kırıklığına uğratır. Serhat, Zeynep ve Arif'in başına gelenlerin sorumlusunu ararken Berrak, yeni taşındığı mahallede Tülay'ın da yardımı ile komşularına Zeynep'i ve ailesini kötüler. Zeynep Kader'i alabilmek için mücadelesine devam ederken Serhat Zeynep'e daha da bağlanır.

Ebru ve Azra Cihan tarafından bir kez daha kandırılmanın acısını yaşar. Tibet ve Cihan, polis tarafından aranan kaçakçılardan bir yenisini daha otele aldırmaya çalışırken otelde çıkan beklenmedik bir olay herkesi derinden sarsacak sonuçlara yol açar.

Güller ve Günahlar oyuncu kadrosunda kimler var?

MURAT YILDIRIM

SERHAT



CEMRE BAYSEL

ZEYNEP



OYA UNUSTASI

BERRAK



SERDAR ORÇİN

CİHAN



GÜLENAY KALKAN

SEVİM



YADE ARAYICI

KADER



MİNA AKDİN

İLKİM



BEREN GENÇALP

HAYAL



SERDAR ÖZER

CAN



EMEL ÇÖLGEÇEN

REFİKA



GİZEM SEVİM

EBRU



MERVE NUR BENGİ

SEDEF

