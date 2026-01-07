Hakan Keleş Kimdir? Hangi Takımı Çalıştırıyor? İşte Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler

Konyaspor ve Giresunspor’daki başarılarıyla adından söz ettiren Sakaryalı teknik direktör Hakan Keleş, futbol dünyasının gündeminde. Konyaspor’daki görevinin ardından boşa çıkan ve adı Kasımpaşa ile anılan başarılı hocanın yeni takımı merakla bekleniyor.

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Hakan Keleş, son dönemde arama motorlarında en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Hakan Keleş aslen nereli? Şu an hangi takımı çalıştırıyor? İşte başarılı teknik direktörün kariyer yolculuğu ve hakkındaki tüm detaylar.

Hakan Keleş Teknik Direktörlük Kariyeri ve Başarıları



Futbolseverler, özellikle Konyaspor ve Kasımpaşa gibi kulüplerle adı anılan Hakan Keleş'in teknik direktörlük performansını yakından takip ediyor. Kariyerine Sivasspor'da adım atan ve burada sergilediği istikrarlı grafikle dikkatleri üzerine çeken Keleş, daha sonra Giresunspor'u Süper Lig'e taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Hakan Keleş Aslen Nereli ve Kaç Yaşında?



Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri de tecrübeli hocanın memleketi. Hakan Keleş aslen Sakaryalıdır. 1972 doğumlu olan teknik adam, futbolculuk yıllarında da Süper Lig'in önemli ekiplerinde forma giymiş, özellikle hücum hattındaki etkinliğiyle tanınmıştır.

Hakan Keleş Hangi Takımda Oynadı?



Teknik direktörlük koltuğuna oturmadan önce başarılı bir futbolculuk kariyeri geçiren Hakan Keleş; Edirnespor, Antalyaspor, Erzurumspor ve Şekerspor gibi takımların formasını terletti. Futbolculuktan gelen saha içi tecrübesini bugün teknik direktörlük vizyonuna başarıyla yansıtıyor.

Güncel Durum: Hakan Keleş Hangi Takımı Çalıştırıyor?



Son olarak Konyaspor'da görev yapan Hakan Keleş, şu anki süreçte yeni projeler ve hedefler doğrultusunda kulüp görüşmelerini sürdürüyor. Adı sık sık Kasımpaşa ve çeşitli Süper Lig ekipleriyle anılan deneyimli hocanın, önümüzdeki günlerde hangi takımla el sıkışacağı futbol kamuoyunda merak konusu.



Hakan Keleş de Listede: Konyaspor Detayı



TFF tarafından paylaşılan sevk listesinde, özellikle yolu Konya'dan geçen isimlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunda Konyaspor teknik direktörü olarak görev yapan Hakan Keleş, bahis soruşturması kapsamında disipline gönderilen isimler arasında yer aldı. Bu gelişme, sosyal medyada ve arama motorlarında "Hakan Keleş neden ceza aldı?" sorularını beraberinde getirdi.

