Hakkari TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! 500 Bin Konut Projesi Hakkari kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ’nin kura takviminin ilk aşamasını açıklamasının ardından Batman TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih de netlik kazandı. Bu hafta Adıyaman ile başlayan kura süreci, ocak ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İlk etabın tamamlanmasının ardından ise TOKİ tarafından açıklanacak yeni takvimle süreç sürdürülecek. Peki, Hakkari TOKİ kura çekimi hangi gün gerçekleştirilecek? İşte detaylar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kura çekimlerine ilişkin takvimi kamuoyuna açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Batman TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Şırnak'taki konutlar için kura hangi gün çekilecek? İşte yayımlanan takvim çerçevesinde öne çıkan bilgiler…
2 MİLYON VATANDAŞA YUVA OLACAK
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Türkiye genelinde 1 milyon 750 bin konut ürettiklerini dile getirdi.
Yüzyılın Konut Projesi'nin yaklaşık 2 milyon vatandaşa yuva olacağını hatırlatan Sungur, "Bu proje, devletimizin ortaya koyduğu tarihin en kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva sağlayacaktır." dedi.
HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adıyaman'da başlayan kura heyecanı, önümüzdeki günlerde diğer illerde de devam edecek. Belirlenen takvime göre Hakkkari kura çekim tarihi şöyle:
Takvime göre Mardin kura çekimi 30 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.
