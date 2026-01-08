Halef dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Halef neden yok? Halef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 08 Ocak 2026 NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV'nin dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, 08 Ocak 2026 Perşembe akşamı yayın akışında yerini aldı. Dizi, yeni bölümüyle normal saatinde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Halef Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Evet, Halef bu akşam yayınlanacak. NOW TV yayın akışına göre dizi saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Halef Neden Yok?
Halef dizisi bu hafta yayından kaldırılmadı veya ertelenmedi. Yayın akışında yer aldığı için izleyiciler yeni bölümü normal saatinde izleyebilecek.
Halef Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yeni bölüm 08 Ocak 2026 Perşembe saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi