GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,17
EURO
50,38
STERLİN
58,29
GRAM
6.375,20
ÇEYREK
10.469,38
YARIM ALTIN
20.836,04
CUMHURİYET ALTINI
41.540,65
YAŞAM Haberleri

Haluk Şentürk kimdir, neden gözaltına alındı? İşte çalıştığı o dev sanatçı listesi!

- Güncelleme Tarihi:

Haluk Şentürk kimdir, neden gözaltına alındı? İşte çalıştığı o dev sanatçı listesi!
Türkiye’nin en popüler sanatçılarının kariyerini yöneten ünlü menajer Haluk Şentürk, İstanbul’da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Hadise’den Gülşen’e, Bülent Ersoy’dan Aleyna Tilki’ye kadar dev isimlerle çalışan Şentürk’ün gözaltına alınması sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında evinde gözaltına alınan Haluk Şentürk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşte operasyonun detayları ve Şentürk'ün dikkat çeken kariyer yolculuğu...

Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?

Gelen ilk bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Haluk Şentürk'ün ismi dosyaya girdi.

Emniyet güçlerinin sabah saatlerinde Şentürk'ün evine baskın düzenlediği ve burada yapılan aramaların ardından ünlü menajerin gözaltına alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk'ün savcılığa sevk edildiği öğrenildi. Resmi makamlardan soruşturmanın içeriğine dair henüz detaylı bir açıklama gelmedi.

Haluk Şentürk Kimdir? Sanatçı Listesi

Haluk Şentürk, Türk müzik piyasasında "yıldız isimlerin arkasındaki güç" olarak biliniyor. Kariyer yönetimi ve menajerlik alanında sektörün en etkili isimlerinden biri olan Şentürk'ün çalıştığı portföy adeta ünlüler geçidi gibi:

Çalıştığı Dev İsimler:

Hadise,Gülşen,Bülent Ersoy,Yıldız Tilbe,Aleyna Tilki,Deniz Seki, Linet,Aşkın Nur Yengi,Levent Yüksel, Merve Özbey,Emre Altuğ,Haluk Levent, Rober Hatemo,Sinan Özen,Kuşum Aydın.

Kariyeri ve Sektördeki Konumu

Müzik ve magazin dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Şentürk, özellikle kriz yönetimi ve büyük konser organizasyonlarındaki başarısıyla tanınıyor. Özel hayatına dair pek fazla bilgi paylaşmayan ünlü menajer, daha çok temsil ettiği sanatçıların başarıları ve magazin gündemindeki etkileriyle ön plana çıkıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER