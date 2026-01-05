Haluk Şentürk kimdir, neden gözaltına alındı? İşte çalıştığı o dev sanatçı listesi!

Türkiye’nin en popüler sanatçılarının kariyerini yöneten ünlü menajer Haluk Şentürk, İstanbul’da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Hadise’den Gülşen’e, Bülent Ersoy’dan Aleyna Tilki’ye kadar dev isimlerle çalışan Şentürk’ün gözaltına alınması sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında evinde gözaltına alınan Haluk Şentürk, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşte operasyonun detayları ve Şentürk'ün dikkat çeken kariyer yolculuğu...

Haluk Şentürk Neden Gözaltına Alındı?



Gelen ilk bilgilere göre, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Haluk Şentürk'ün ismi dosyaya girdi.

Emniyet güçlerinin sabah saatlerinde Şentürk'ün evine baskın düzenlediği ve burada yapılan aramaların ardından ünlü menajerin gözaltına alındığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk'ün savcılığa sevk edildiği öğrenildi. Resmi makamlardan soruşturmanın içeriğine dair henüz detaylı bir açıklama gelmedi.

Haluk Şentürk Kimdir? Sanatçı Listesi



Haluk Şentürk, Türk müzik piyasasında "yıldız isimlerin arkasındaki güç" olarak biliniyor. Kariyer yönetimi ve menajerlik alanında sektörün en etkili isimlerinden biri olan Şentürk'ün çalıştığı portföy adeta ünlüler geçidi gibi:



Çalıştığı Dev İsimler:



Hadise,Gülşen,Bülent Ersoy,Yıldız Tilbe,Aleyna Tilki,Deniz Seki, Linet,Aşkın Nur Yengi,Levent Yüksel, Merve Özbey,Emre Altuğ,Haluk Levent, Rober Hatemo,Sinan Özen,Kuşum Aydın.



Kariyeri ve Sektördeki Konumu



Müzik ve magazin dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Şentürk, özellikle kriz yönetimi ve büyük konser organizasyonlarındaki başarısıyla tanınıyor. Özel hayatına dair pek fazla bilgi paylaşmayan ünlü menajer, daha çok temsil ettiği sanatçıların başarıları ve magazin gündemindeki etkileriyle ön plana çıkıyordu.

