Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933’te yayımlanan kısa hikâye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933’te yayımlanan kısa hikâye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

Dünya çapında adaletin ve iyiliğin simgesi haline gelmiş en ikonik süper kahramanlardan birinin kökeni, aslında başlangıçta hayal edilenin tam zıttı bir karaktere dayanmaktadır.

Hangi Süper Kahraman İlk Hikâyesinde Kel ve Kötü Bir Karakterdi?

Cevap: Bu süper kahraman Superman'dir.

Karakterin bu ilginç gelişimine dair detaylar şöyledir:

  • Yaratıcılar: Jerry Siegel ve Joe Shuster, karakteri ilk kez Ocak 1933'te yayımladıkları "The Reign of the Superman" (Süpermen'in Saltanatı) adlı kısa hikâyede tanıtmışlardır.

  • Orijinal Karakter: Bu hikâyedeki Superman, Bill Dunn adında evsiz bir adamdır. Çılgın bir bilim insanı tarafından üzerinde deneyler yapılır ve zihin okuma, telepati gibi telepatik güçler kazanır.

  • Görünüm ve Rol: Hikâyedeki bu ilk Superman, pelerinli bir kahraman değil, kel ve kazandığı güçleri dünyayı ele geçirmek için kullanan kötü (villain) bir karakterdir.

  • Dönüşüm: Siegel ve Shuster, bu kötü karakter konseptinin ticari olarak başarılı olmadığını fark edince, karakteri tamamen yeniden tasarlamışlardır. Saçları olan, pelerin giyen ve güçlerini iyilik için kullanan bugünkü Superman, ilk kez 1938'de Action Comics #1 ile hayatımıza girmiştir.

