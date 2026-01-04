GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi Yeşilçam filminde 34 K 5237 plakalı kırmızı bir minibüs yer alır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangi Yeşilçam filminde 34 K 5237 plakalı kırmızı bir minibüs yer alır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Türk sinemasının kültleşmiş sahnelerine ev sahipliği yapan bazı araçlar, tıpkı başrol oyuncuları kadar hafızalara kazınmıştır.

34 K 5237 Plakalı Kırmızı Minibüs Hangi Filmde Yer Alır?

Cevap: Bu ikonik kırmızı minibüs, 1982 yapımı "Çiçek Abbas" filminde yer almaktadır.

Filme dair bazı unutulmaz detaylar şöyledir:

  • Başroller: İlyas Salman (Çiçek Abbas) ve Şener Şen (Şakir) arasındaki rekabetin merkezinde bu minibüs yer alır.

  • Minibüsün Markası: Filmde kullanılan araç Ford Transit'in klasik modellerinden biridir.

  • İkonik Sahne: Abbas'ın hurda halden borç harçla toparladığı bu minibüs, Şakir'in kıskançlıkları sonucu "tekerleklerinin çalınması" ve o meşhur atışma sahneleriyle Türk sinemasının en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

